Воронеж, 1 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Воронеже задержали мужчину по фамилии Амфетаминов по подозрению в сбыте наркотических средств, включая мефедрон. Об этом рассказали в пресс-службе Советского районного суда города.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По данным правоохранительных органов, задержанный продавал вместе с несколькими людьми запрещённые вещества через интернет. По предварительной информации, 25 января полицейские задержали Амфетаминова вместе с сообщниками при попытке сделать «закладку» нескольких свёртков с мефедроном.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Вместе с тем Амфетаминова арестовали до 26 марта. От дачи показаний по делу он отказался. Отмечается, что всем подозреваемым грозит до 20 лет колонии.

Как передавало ИА Регнум в конце января, канал контрабанды наркотиков из Эстонии удалось вскрыть с помощью беспилотников в Ленинградской области. Злоумышленники перебрасывали крупные партии сильнодействующих наркотических веществ с помощью FPV-дронов через реку Нарва.

Контрабандисты стараются привлекать к своей незаконной деятельности ветеранов спецоперации, у которых есть опыт управления дронами. Таких людей разыскивают и пытаются замотивировать с помощью солидного вознаграждения.

Отмечалось, что расследование продолжается, но задержаний не производилось.

До этого, 24 января, в Большом порту Санкт-Петербурга изъяли крупную партию наркотиков, прибывшую из Бельгии в мешках из-под кофе. По данным таможенной службы, в контейнере находилась контрабанда на 1200 килограмм. Общая стоимость партии составляет около 13 млрд рублей.

Более того, в декабре 2023 года сотрудники ФТС обнаружили партию наркотика весом 100 кг в контейнерах с бананами, прибывших в порт Санкт-Петербурга. Контрабанду спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. ФТС возбудила два уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.