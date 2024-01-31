Киев, 31 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500. Об этом 31 января заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

РИА Новости

«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая любые позиции», — сказал Кривонос.

По его словам, украинским военным приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российских сил.

Он добавил, что российские военные активно применяют беспилотники и артиллерию, чтобы не дать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

Как ранее сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис заявил 21 января, что ВСУ скоро потеряют плацдарм у Днепра в районе Крынок. По его словам, оставшихся там украинских военных мало, многие из них больны, а условия на плацдарме совершенно адские. Он добавил, что потеря плацдарма поставит крест на планах Киева попробовать возобновить наступление в сторону Крыма.

Украинские военные в начале января сообщили изданию The Washington Post о тяжёлых потерях после безрезультатной миссии на левом берегу Днепра. При попытке переправиться через реку военные попали под обстрел артиллерии, погибло много людей, пожаловались боевики. Журналисты отметили, что такие операции не стоят их жизней, однако киевскому режиму нужно показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.