Харьков, Украина, 30 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В Харькове произошёл взрыв, сообщил 30 января мэр горда Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Харькове взрыв», — написал Терехов в Telegram-канале.

Ранее 30 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинских СМИ, также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Местные власти ситуацию не комментировали.