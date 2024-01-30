Владивосток, 30 января, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, который обвиняется в заказном убийстве в 2010 году бизнесмена во Владивостоке, к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

Олег Кан, известный как «крабовый король», по версии следствия, в 2010 году организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе–октябре того же года Кан нашёл исполнителя убийства, которого следствие пока не обнаружило, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве подельника.

«Поляков пригласил жертву во Владивосток под видом деловых переговоров, дал ему телефон, номер которого передал Кану. Когда Пхиденко прибыл к ресторану «Три богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его», — пояснили следователи.

Кан сбежал из России, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении рыбопромышленника расследуется ещё одно уголовное дело — он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин попросил суд о назначении Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура России намерена привлечь крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке к ответственности и взыскать с них более 358 млрд рублей. Соответствующий иск надзорное ведомства 23 января подало в Арбитражный суд Приморского края. Это следует из картотеки дел арбитража.

В числе ответчиков ― известный рыбопромышленник, «крабовый король» Олег Кан, владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов, а также фонд «Родные острова», «Аквамарин», «Прибор Т» и «Городское эко такси».

Генпрокуратура подала ещё один иск на сумму 17,4 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков указан рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга. В настоящее время бизнесмен живёт за границей.

В феврале 2020 года Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте Олега Кана, который ещё до возбуждения уголовных дел уехал из России. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю».

В декабре 2022 года в Приморском краевом суде начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.