Киев, 29 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. На Украине появятся курсы украинского языка для военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень после встречи с бойцами 150-го обучающего центра командования сил территориальной обороны ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые из военнослужащих уже подготовили жалобы в наш адрес, потому что фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. Вместе с тем договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и надлежаще подготовиться к экзаменам на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях», — цитирует Тараса Кременя издание «Страна. ua».

Языковой омбудсмен подчеркнул важность использования украинского языка в ВСУ и других военных формированиях Украины.

Как передавало ИА Регнум, экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала Львов, который расположен на западе страны, «городом диверсантов», потому что множество людей в нём говорит на русском языке. Она считает, что говорящих на русском языке украинцев не может быть, так как украинский Конституционный суд отказался признавать их как отдельную юридическую категорию.

Ранее Фарион заявляла, что гордится гордится тем, что её внуки ненавидят русских и русскоязычных. По словам бывшей народной избранницы, её внук спит с украинским флагом и флагом украинских националистов.