Москва, 29 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval отзовёт почти 32,2 тыс. автомобилей, проданных в России, из-за риска короткого замыкания в проводке. Об этом 29 января сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Росстандарт.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года», — сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что причина отзыва — существование вероятности попадания в разъём жгута проводов под сиденьем водителя влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъёма.

Уточняется, что на всех автомобилях будет проведена доработка разъёма жгута проводов для исключения рисков попадания влаги. Перечень VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзывной кампании, опубликован на сайте агентства. Также китайский производитель сам известит владельцев таких авто о необходимости ремонта.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2023 года официальный представитель японского автопроизводителя Toyota на рынке в России, компания «Тойота мотор» отозвала 47 007 автомобилей Lexus и Toyota.

Причиной такого решения стало то, что на отзываемых автомобилях из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных при серьёзной аварии автомобиль может не принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.