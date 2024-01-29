Токио, 29 января, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Мужчина, назвавший себя при поступлении в больницу преступником Сатоси Кирисимой, которого разыскивали 50 лет за причастность к терактам, скончался от рака желудка в префектуре Канагава в Японии. Об этом 29 января сообщил телеканал NHK.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

Кирисиму в течение 50 лет безуспешно разыскивала полиция за причастность к серии терактов, организованных и осуществлённых леворадикальной организацией «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии». Кирисима подозревался в закладке бомбы и последующем её подрыве в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года.

Представитель больницы 25 января сообщил в полицию, что к ним поступил 70-летний мужчина, который заявил, что он и есть Сатоси Кирисима. У мужчины диагностировали последнюю стадию рака желудка, и он заявил, что у него есть желание закончить свой земной путь под настоящим именем. В качестве доказательства мужчина рассказал подробности подготовки взрыва в Корейском индустриально-экономическом институте.

Полиция начала проведение экспертизы ДНК. Утром 29 января представители больницы сообщили о смерти Кирисимы. В полиции полагают, что вероятность того, что умерший действительно является беглым преступником, очень высокая. Расследование продолжается. Отмечается, что срок давности преступления Сатоси Кирисимы не истёк.

Леворадикальной организации «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии» удалось организовать как минимум 12 взрывов. В том числе на её счету теракт в здании Mitsubishi Heavy Industries 30 августа 1974 года, в результате которого погибли восемь человек и 165 получили тяжёлые травмы.

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