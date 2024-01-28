Киев, 28 января, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Вечером 28 января в девяти областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют обновлённые данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу в 19:23 мск объявили в Днепропетровской области и подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области. Также сирены звучали в подконтрольной Киеву части Херсонской области, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкий и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область). На тот момент воздушная тревога была объявлена в Киеве и 11 регионах Украины, в том числе в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.

Позднее глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в результате произошедших в Кременчуге взрывов повреждения получил промышленный объект, в который, по его словам, попали две баллистические ракеты. Министерство обороны России информацию об ударах по Кременчугу не подтвердило.