Кременчуг, Украина, 28 января, 2024, 07:10 — ИА Регнум. В результате произошедших вечером 27 января взрывов в Кременчуге Полтавской области повреждения получил промышленных объект, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Продолжается ликвидация пожара в результате атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин, прикрепив к опубликованному в его Telegram-канале сообщению фотографию с последствиями удара по промышленному объекту.

Вечером 27 января украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область), где незадолго до этого прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Министерство обороны России пока не подтвердило информацию о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, накануне несколько взрывов также прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в некоторых районах города были слышны множество выстрелов из стрелкового оружия. Он уточнил, что на момент беспорядков в городе работала система противовоздушной обороны, а местные власти сообщили о поражении крупного объекта инфраструктуры.