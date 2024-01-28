Нью-Дели, 28 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Индия отказывается от поставок российского оружия из-за позиции США, но старается сохранить отношения с Москвой, сообщило 28 января Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

РИА Новости/Илья Питалев

«Мы вряд ли подпишем какое-либо крупное военное соглашение с Россией», — заявил эксперт по России из аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Он пояснил, что это стало бы «красной линией» для Вашингтона.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия на Россию приходилось 65% закупок оружия в Индии.

В свою очередь четыре источника в индийском правительстве заявили, что крупнейший в мире импортер оружия, Индия, разворачивается к Западу, поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай. Однако официальных комментариев по этому поводу нет.

Как 13 марта 2023 года сообщало ИА Регнум, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в докладе о состоянии мировой торговли оружием с 2018 по 2022 год отметил, что Индия остается самым крупным в мире импортером оружия. При этом объём поставок оружия из России в Индию в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами уменьшился на 37%.

Агентство Bloomberg в апреле 2023 года сообщало, что Индия приостановила платежи за российское оружие из-за боязни санкций со стороны США. Отмечалось также, что Москва прекратила предоставлять Нью-Дели кредит на поставку запчастей общей стоимостью около $10 млрд.