Бирск, Башкирия, 27 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Бирске в республике Башкортостан 12-летняя школьница покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок.

Petrov Sergey/Global Look Press

Девочка вернулась из школы домой днём, по словам родственников, ничто не выдавало подозрений, у неё было хорошее настроение. Девочка осталась дома одна, а когда её бабушка с внуком и мать вернулись, они обнаружили школьницу на полу в крови. Несмотря на срочную реанимацию в местной центральной больнице, спасти её не удалось.

«Полицейские выяснили, что домой никто посторонний не заходил. В комнате обнаружили 10 предсмертных записок: для мамы, папы, бабушки, дяди и нескольких одноклассников. Девочка написала каждому личное письмо, в котором попросила прощения и никого не винить», — сообщило издание KP.RU.

Трагедия произошла еще 23 января, но известно о ней стало позднее.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря брянскую восьмиклассницу госпитализирована после попытки суицида после ссоры с родителями. Девочка находилась в тяжёлом состоянии. Из районного медучреждения её перевезли в Детскую областную больницу Брянска. Предсмертных записок восьмиклассница не оставляла. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (п. а ч. 2 ст. 110 УК РФ).