Сочи, Краснодарский край, 25 января, 2024, 21:11 — ИА Регнум. После ознакомления с программой предстоящего Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), «пребываешь в приятном шоке», сказала ИА Регнум будущая участница фестиваля из Ростова-на-Дону Ольга Рябущенко, студентка Донского государственного технического университета.

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«Удивляет количество встреч с выдающимися людьми, которые достигли больших высот в своих профессиях. Хочется пообщаться и перенять опыт от Послов фестиваля — это для меня очень ценно», — поделилась собеседница.

ВФМ-2024 откроется в сочинском образовательном центре «Сириус» 1 марта, основная часть фестиваля продлится до 7-го, а с 10 по 17 марта в рамках региональной программы участники посетят три десятка городов России.

В ноябре прошлого года, за сто дней до начала фестиваля, на выставке-форуме «Россия» презентовали корпус общественных послов ВФМ.

В их число, в том числе, вошли: учёный-физик Алексей Фёдоров, лётчик, герой России Дамир Юсупов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и обладатель олимпийского золота по бобслею Дмитрий Труненков, певица Полина Гагарина и многие другие известные личности. Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин сообщил, что одним из иностранных гостей фестиваля станет французский режиссер Люк Бессон.

В целом, как отмечают студенты — будущие участники фестиваля, у всех большие ожидания от общения с иностранными сверстниками. Всего на ВФМ будут присутствовать делегаты из 180 стран мира. Из 20 тысяч участников почти половина — гости из-за рубежа.

Как рассказала Ольга Рябущенко, еще до начала фестиваля российские студенты наладили контакт с иностранными сверстниками — потенциальными участниками фестиваля.

«Продумываю, как, как буду делиться с ребятами из других регионов, и из-за рубежа, собственным опытом, и какие сувениры с Дона привезти в Сочи. Для меня большая гордость принимать участие во Всемирном фестивале молодёжи, представлять Ростовскую область на этом уровне и студенческое сообщество страны», — добавила собеседница.

Еще одна будущая участница ВФМ, Элина Ахтямова представит на Фестивале молодёжь Сибири. Элина живет в Томске и учится в Сибирском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения РФ. Девушка увлечена наукой и она уверенна, что именно расширение научных границ позволит решить многие общественные проблемы. «Я думаю, что фестиваль будет самым масштабным событием и еще надолго останется в памяти молодежи. В моей уж точно», — поделилась с ИА Регнум студентка.

По словам девушки, она активно следит за социальными сетями, чтобы знать какая программа ее ждет. Для нее важно «выбрать самые крутые площадки», на которых она сможет узнать что-то новое.

География участников широка. К Фестивалю присоединятся и студенты из Дальнего Востока. Так, уроженка Якутии Анастасия Атласова отправится на ВФМ-2024 из Владивостока, где она учится. Анастасия — президент Ассоциации российских и иностранных студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По ее словам, всемирный фестиваль молодёжи — сейчас самое ожидаемое событие среди молодых людей Владивостока. «Почти каждый из нас мечтает очутится на ВФМ и почувствовать атмосферу дружбы, любви и единства». Анастасия рассказала, что для участников фестиваля готовит сувениры, «чтобы оставить на память частичку себя; атрибутику и элементы своей родной якутской культуры, чтобы было легче рассказывать и делиться достоянием своего народа, максимально позитивный настрой».

Студент Самарского государственного университета Дмитрий Стулов считает, что этот фестиваль сотрет рамки и границы разными этносами, разными культурами и сможет сделать так, что Россия станет таким мировым центром молодежи не только на весь 2024, но и на ближайшие годы.

«Важно ожидание — это конечно же обмен опытом и создание стартапов на международном уровне, чтобы дружественные нам страны и российские студенты могли обменивать опытом, открывать совместные стартапы, могли заниматься исследовательской деятельностью и конечно же приезжать друг к другу в гости, как спикеры, как модераторы и в принципе создавать различные сообщества на международном уровне», — подчеркнул Дмитрий.

По его словам, готовясь к фестивалю, он продвигает идеи ВФМ-2024 в молодежной политике Самарской области, а также же среди студентов в экономическом университете.

«Смотрю какие там будут народы, культуры, страны, с кем можно найти какие-то общие точки взаимодействия на предпринимательском уровне», — добавил студент.

Дмитрий также считает, что его личный вклад будет в том, чтобы продвигать идею того, что Россия открыта к новым сообществам, к новым технологиям и проектам.

Отличительная черта Всемирного фестиваля этого года, помимо большого числа иностранных гостей — молодёжный слёт ещё более «помолодел». Впервые в истории ВФМ, делегатами будут, в том числе подростки от 14 до 17 лет — активисты детских организаций и объединений.

Всего на участие в фестивале претендуют около 300 тысяч молодых людей, сообщил президент Владимир Путин на встрече с учащейся молодежью, которая состоялась в Калининграде 25 января, в День студента.

Цель ВФМ — собрать на одной площадке российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, отмечают организаторы фестиваля.

Фестиваль организован «Росмолодежью», помощь окажут не менее 5 тысяч волонтёров, со всей России, в том числе из новых регионов.