Луганск, 25 января, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи, который откроется в марте в Сочи, станет отличной стартовой площадкой для личностного и профессионального развития.

Таким мнением поделилась с ИА Регнум будущая участница фестиваля, первокурсница магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) София Гуща.

«Мы — я и мои сверстники из Луганска, очень рады, что после возвращения в Россию, у молодёжи ЛНР (и в том числе у меня) появились возможности для самореализации, для выбора интересного профессионального пути, для выстраивания жизненной траектории», — подчёркивает София.

По словам собеседницы, у неё есть возможность и получать качественное образование (София готовится стать педагогом, работающим с «особенными» детьми — дефектологом и специалистом по специальной психологии), и одновременно участвовать в волонтёрских проектах. «Хорошо, что есть возможность помогать нуждающимся», — отмечает София.

«Я стремлюсь быть лидером, вдохновляющим других на достижение целей, и раскрытие талантов. На мой взгляд, лидерство включает в себя ответственность и заботу об благополучии окружающих меня людей», — уверена София Гуща.

Около 300 тысяч человек из России и со всего мира — более чем 180 стран, хотят стать участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) 2024 года. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с учащейся молодежью, которая состоялась в Калининграде 25 января, в День студента.

По указу президента, фестиваль пройдёт на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. Его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта, а участники посетят 30 городов России.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Кроме того, в организации и проведении ВФМ-2024 будет задействовано 5 тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.