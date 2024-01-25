Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции, сообщил 25 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Здание канализационно-насосной станции обрушилось в городе Новотроицк», — говорится в сообщении.

По информации источника, площадь обрушения составила 200 кв. м. Из-под завалов извлекли троих человек, ещё шесть человек ищут.

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Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года шестиэтажное нежилое здание обрушилось ночью на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Прокуратура организовала проверку. В ликвидации последствий задействовали: от РСЧС — 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС — 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Из-за обрушения расселённого дома эвакуировали 27 человек. Из них 19 человек разместили в гостинице, остальных приняли у себя родственники.