Бодайбо, Иркутская область, 25 января, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В городе Бодайбо потушили пожар, вспыхнувший утром 25 января на складе строительных материалов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

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«В Бодайбо ликвидирован пожар на складе стройматериалов на площади 2500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Сейчас пожарные проводят проливку места пожара и разбирают строительные конструкции. Никто в результате ЧП не пострадал.

Пожар в Бодайбо вспыхнул в 2:15 мск (в 7:15 по местному времени) на складе в магазине стройматериалов на улице Стояновича. Магазин занимает площадь две с половиной тысячи квадратных метров. К 4:00 мск площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В его ликвидации участвовали 23 специалиста МЧС и семь единиц техники. В 4:49 мск возгорание локализовали на площади 2500 квадратных метров.