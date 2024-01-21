Кампала, 21 января, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 января на пресс-конференции в столице Уганды Кампале заявил, что украинские беженцы в Британии, которых силой пытается призвать в армию киевский режим, имеют право на защиту.

РИА Новости / Eskinder Debebe

Гутерриш таким образом ответил на принятие нижней палатой британского парламента в окончательном чтении закона о высылке беженцев в Руанду и возможность призыва украинских беженцев в вооружённые силы.

«Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны вести себя ответственно в контексте законодательства о беженцах», — сказал Гутерриш и пояснил, что ООН выразило несогласие с соглашением о высылке украинских беженцев.

Он добавил, что Уганда является «замечательным примером защиты беженцев», где гарантируются приезжим те же условия жизни, что и населению страны.

Гутерриш акцентировал, что европейские страны должны изучить опыт Уганды.

«Украинские беженцы имеют право на защиту. Все беженцы равны и имеют одинаковые права», — заключил генсек ООН.

Как сообщало ИА Регнум, страны Европы должны помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил 16 января эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон.

Мадисон отметил, что в европейских странах «есть около 800 тыс. человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы».

Евросоюз должен помочь Киеву и с вооружением, и с возвращением мужчин, чтобы те «боролись и победили в этом конфликте», заключил он.

Беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, начали уезжать из Германии из-за недовольства этим нововведением.