Наступивший 700-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован попыткой атаки украинских беспилотников на Орловскую область. Громкие звуки, которые жители Орла слышали утром 24 января, — результат работы Министерства обороны РФ, дроны обезврежены, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Информацию подтвердили в Минобороны, отметив, что дежурные средства ПВО перехватили над регионом четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, информировал орловский губернатор.

Тем временем миномётчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота уничтожили укреплённые позиции и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге Артёмовска. Выявить врага российским бойцам помогли расчёты БПЛА, информирует «РИА Новости».

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