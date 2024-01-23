Москва, 23 января, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о нецелесообразности участия России во всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025» в Японии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Hiro Komae/ AP/TASS

«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025», — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что Минпромторгу совместно с Министерством иностранных дел и Минэкономразвития необходимо подготовить предложения по формату участия России в выставке. Помимо этого, будет создан оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке, председателем которого назначили зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В свою очередь Минпромторг должен в течение двух месяцев внести в правительство предложения по его составу. На ведомство также возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

Генеральным комиссаром российской секции на выставке назначается замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

«Реализация настоящего распоряжения осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций», — уточняется в документе.

Как сообщало ранее ИА Регнум, японская ассоциация Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» показала официальный логотип мероприятия. Об этом сообщала газета Mainichi. На логотипе красные кровяные тельца с глазками соединены в форме префектуры Осака, где и будет проходить выставка.