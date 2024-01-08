Вашингтон, 9 января, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболлах» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Он отметил, что такой результат не будет соответствовать интересам этих сторон. Глава госдепа назвал это очевидным фактом.

Госсекретарь также рассказал, что израильские власти дали понять США о своём стремлении найти дипломатический выход из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке. Блинкен подчеркнул, что Израиль эвакуировал с севера страны 100 тысяч человек в связи с обстрелами со стороны Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в южном пригороде Бейрута Даахе, который находится под контролем «Хезболла», прогремел взрыв, а после — начался пожар. Инцидент унёс жизни четырех представителей палестинского движения ХАМАС. Ещё три человека пострадали.

«Хезболла» предупредила, что не оставит без ответа и накажет Израиль за убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». Кроме того, ливанская группировка назвала произошедший взрыв серьёзным нападением на Ливан, несущим угрозу народу и суверенитету республики.

5 января власти этой страны направили в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль в связи с указанной атакой. 6 января ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его государство требует от израильской стороны прекратить нарушать его суверенитет, а также вывести свои войска из территорий, которые оказались ими оккупированы. Он предупредил, что дальнейшее обострение ситуации может спровоцировать войну регионального масштаба.