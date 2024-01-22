Киев, 22 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск прилетел с визитом на Украину. Об этом 22 января сообщило агентство Reuters.

Marcin Obara/Global Look Press Премьер-министр Польши Дональд Туск

Ранее в этот же день канцелярия главы польского правительства сообщила, что в ходе визита к Киев Туск намерен встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он пообещал Киеву поддержку со стороны Лондона «столько, сколько потребуется».

В ходе своего визита глава британского правительства пообещал киевскому режиму передать дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи. Также Британия и Украина в ходе визита Сунака подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, рассчитанное на десять лет.

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 13 января также прибыл с рабочим визитом на Украину. Во время него он пообещал Киеву долгосрочную поддержку со стороны Парижа в экономической, военной и гуманитарной сферах.