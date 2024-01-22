Москва, 22 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни открытых дверей МГУ и МФТИ. Представители вузов рассказали о магистерских программах по генетике, созданных совместно с «Роснефтью», и выступили с познавательными лекциями.

Пресс-служба РАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» учёные рассказали о развитии генетики

Профессор кафедры молекулярной биологии МГУ Пётр Каменский представил программу «Геномика и здоровье человека». Это направление находится на стыке биологии, химии, математики и информатики, что требует всесторонней подготовки абитуриентов. Значительная часть занятий проходит на площадке Центра полногеномного секвенирования. Центр создан в рамках Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, основным технологическим партнером которой является «Роснефть». При поддержке нефтяной компании центр реализует проект «100 000+Я». Его цель — прочтение геномов 100 тысяч россиян для совершенствования методов диагностики и лечения генетических заболеваний.

Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин представил программу МФТИ «Алгоритмическая биология». Основной предпосылкой создания программы стала острая потребность в биоинформатиках. В ее разработке приняли участие высококлассные специалисты, в том числе молекулярный биолог с мировым именем Константин Северинов.

Пресс-служба РАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» учёные рассказали о развитии генетики

В рамках выставки также прошла презентация книги «Генетическая лотерея» врача Ирины Жегулиной. Она рассказала про важность генетического скрининга перед беременностью и том, как снизить риски наследственных заболеваний у детей.

Дни открытых дверей МГУ и МФТИ завершили Неделю генетики, которая проходила в павильоне «Роснефти» с 16 по 21 января. Ключевыми событиями Недели стали лекция Константина Северинова «Важность генетических исследований для будущего человечества» и презентация генетической инициативы «100 000+Я». Также большой интерес посетителей вызвали научно-популярные выступления ученых, тематические квизы с призами и показы познавательных роликов.