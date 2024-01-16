Москва, 16 января, 2024, 20:26 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» стартовала Неделя генетики. Главным событием первого дня стала лекция известного молекулярного биолога, руководителя Центра полногеномного секвенирования Константина Северинова.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые расскажут на ВДНХ о развитии генетики

Он рассказал посетителям экспозиции «Роснефти» о важности проведения генетических исследований, благодаря которым удается выявлять причины генетических заболеваний.

С 17 по 19 января в павильоне «Роснефти» посетители могут послушать выступления ученых Центра полногеномного секвенирования о последних достижениях и перспективах развития науки.

19 января состоится презентация генетической программы «100 000+Я». Проект реализуется при поддержке НК «Роснефть». Цель проекта — прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных заболеваний, а также разработка новых подходов к их терапии.

В выходные в павильоне «Роснефти» пройдут дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители вузов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики.

21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на форуме «Россия» на ВДНХ в Москве

В течение Недели генетики в павильоне «Роснефти» гости могут ежедневно участвовать в тематических квизах о генетике. В Кинозале павильона по несколько раз в день будут проходить показы ролика о Центре полногеномного секвенирования, где руководитель центра Северинов рассказывает о работе организации, ее значении, а также дальнейших планах и разработках. Центр действует при поддержке НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с правительством РФ по программе развития генетических технологий.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.