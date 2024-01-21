Вашингтон, 21 января, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие столкнулись с кишащими в окопах крысами и мышами, написали журналисты американского издания CNN.

Кадр из видео

«Вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев. Удаётся поспать два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезёт», — привели авторы слова украинской военнослужащей с позывным Кира.

Женщина утверждала, что в её землянке с четырьмя сослуживцами находилась почти тысяча грызунов.

Появившиеся в украинских окопах крысы и мыши вызывают кровотечение из глаз и рвоту у военных. Кроме того, разрушают военное и электрическое оборудование. Со слов Киры, мыши нарушили связь, проникнув в металлические коробки, где перегрызли провода.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года немецкое издание Bild опубликовало фото и видео, свидетельствующие о небывалом количестве грызунов в окопах украинцев. Для борьбы с нашествием мышей и крыс началась «мобилизация» кошек, писали авторы.

Согласно статьи, грызуны стаями забираются в окопы, лезут в спальные мешки к солдатам, мешая спать, грызут всё подряд, включая кабели связи, электрооборудование, обмундирование. Также мыши уничтожают продукты, прогрызают ходы повсюду и портят даже вооружение. Пушистых охотников часто приносят в окопы сами военнослужащие.