Прага, 21 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Более чем две трети граждан Чехии считают, что введение в стране евро не принесет успеха. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на результаты опроса, проведённого 11–12 января агентством Median.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Более двух третей участников исследования (68%) полагают, что принятие республикой евро в качестве платёжной валюты не принесёт успех, лишь 21% уверен в обратном», — говорится в комментарии Чешского радио.

Отмечается, что негативное отношение большинства чехов к введению евро связано с опасениями, что это приведёт к росту цен на товары и услуги.

Ранее президент Чехии Петр Павел в своём новогоднем обращении 1 января заявил, что пришло время делать конкретные шаги в деле перехода страны на евро, выполняя тем самым обязательство, добровольно взятое страной при вступлении в Евросоюз в 2004 году.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти, поэтому обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки. Он отметил, что у этих стран нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников.