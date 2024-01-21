Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Тело 23-летней девушки нашли в поле у деревни Лаврики в Ленинградской области. Вероятно, она заблудилась и замёрзла насмерть, сообщает 21 января издание «Фонтанка».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Накануне утром сотрудники скорой помощи сообщили в полицию о смерти молодой женщины во Всеволожском районе. Прибывший на место участковый обнаружил тело жительницы Дагестана с признаками обморожения и ссадинами на кистях обеих рук.

Было установлено, что вечером предыдущего дня девушка вышла из села Девяткино вместе со своим знакомым, 25-летним земляком. Дагестанец рассказал правоохранителям, что он и его подруга гостили в Девяткино, а ночью отправились домой в Мурино. Пара решила сократить путь через поле, но заблудилась.

Около пяти утра девушке стало тяжело идти. Мужчина, по его словам, оставил её, чтобы вызвать скорую помощь.

Тело погибшей направили на экспертизу с целью установления точной причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре два человека погибли во время тура на снегоходах в Хакасии, в их числе сын экс-министра спорта региона Валерия Денщикова. Группа из 23 туристов потерялась во время сильной пурги. Заблудившихся нашли и эвакуировали спасатели, но двое из группы погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.