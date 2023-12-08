Москва, 8 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Два человека погибли во время тура на снегоходах в Хакасии, в их числе сын экс-министра спорта региона Валерия Денщикова, рассказал источник ИА Регнум.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакаси

Известно, что 6 декабря группа из 23 туристов отправилась кататься на снегоходах, но вскоре началась сильная пурга. Из-за ухудшения погодных условий туристы потерялись. В результате насмерть замёрзли два человека, среди которых 26-летний Василий Денщиков. По предварительным данным, он был одним из гидов, сопровождавших туристическую группу.

Спасатели вскоре нашли всех заблудившихся и эвакуировали.

В то же время следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям и повлекшее смерть двух и более лиц.

8 декабря в сети появилось видео, как утверждается одного из участников группы. На кадрах мужчина рассказал, что туристы не сразу заметили гибель одного из товарищей, так как, пытаясь развести костёр, думали, что он просто спит.

Как пишет портал 19Rus, глава Хакасии от имени правительства республики выразил соболезнования бывшему министру спорта, заслуженному тренеру РФ Валерию Денщикову в связи с трагической гибелью его сына Василия.