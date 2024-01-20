Великий Новгород, 20 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 20 января прошёл парад в честь 80-й годовщины освобождения города от нацистских войск, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Александр Демьянчук/ТАСС

«80 лет назад в 11:25 командир полка Александр Швагирев и заместитель командира дивизии полковник Вячеслав Николаев водрузили над Кремлёвской стеной в районе Софийской звонницы боевое знамя 1258-го стрелкового полка. Сегодня ровно в это время на площади Победы-Софийской начался парад в честь 80-летия освобождения Новгорода», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Парад прошёл на центральной площади города. На площадь вынесли флаг России и Знамя Победы. Заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов прочитал адресованную новгородцам поздравительную телеграмму Владимира Путина. К ветеранам и участникам парада также обратился губернатор.

Первым по площади проехал автомобиль ГАЗ-64 с боевым знаменем, которое было поднято над кремлёвской стеной в 1944 году. В параде приняли участие военнослужащие 42-го гвардейского зенитного ракетного полка, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, участники специальной военной операции. По площади проехали бронетранспортёры и боевые машины разведки, машина радиационной и химической защиты, бронеавтомобили и зенитно-ракетные комплексы. В завершение парада оркестр исполнил «День Победы».

Также 20 января в Новгороде после реконструкции открыли монумент Победы, а в сквере Воинской славы был открыт монумент Героям Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что освобождение от нацистов Новгорода, древней столицы России, стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического и нравственного значения, ведь именно в Новгороде рождалась тысячелетняя российская государственность и закладывались основы отечественной культуры.

Подвиг всех, кто защищал и освобождал Новгород, а потом восстанавливал город, навсегда останется в памяти народа, сохранение памяти о подвиге поколения победителей — священный долг всех граждан России, добавил глава государства.