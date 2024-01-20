Великий Новгород, 20 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 января поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-й годовщиной освобождения Новгорода от нацистов.

Петр Ковалев/ТАСС

«Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства», — отметил президент в своей телеграмме.

Подвиг всех, кто защищал и освобождал Новгород, а потом восстанавливал город, навсегда останется в памяти народа, подчеркнул глава государства.

«Наш священный долг — хранить историческую правду о подвиге поколения Победителей, о том, как их единство и сплочённость помогали преодолевать любые испытания. И потому так важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведёт архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2023 года, в первую годовщину возвращения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором назвал возвращение регионов в состав страны историческим и судьбоносным событием.

В условиях, когда националисты и их западные покровители пытались запугать жителей Донбасса и Новороссии, отнять у них судьбу, культуру, традиции и родной язык, люди проявили мужество и непреклонный характер, а обстрелы и карательные акции не сломили их волю, отметил президент.

12 июня, поздравляя сограждан с Днём России, Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник закрепляет единство многонационального народа России и знаменует неразрывность многовековой истории страны, величия и славы, единство народа и преданность России.