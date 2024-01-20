Анталья, Турция, 20 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Останки человека нашли на пляже в турецкой провинции Анталья в третий раз за последние несколько дней. Об этом сообщает 20 января агентство IHA.

Валерий Мельников/РИА Новости

Отмечается, что полицию вызвали сотрудники отеля в районе Кадрие. На пляже лежало тело молодой девушки.

Труп направили на экспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января тело человека без головы и правой руки нашли на пляже сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате. Из-за сильного разложения пол установить не удалось. На следующий день стало известно об обнаружении ещё одного трупа на пляже района Конаклы. Это тело девочки примерно десяти лет без головы. Полиция провинции пока не делала заявлений по поводу инцидентов.