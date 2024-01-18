Анталья, Турция, 18 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Турции останки десятилетней девочки обнаружили на пляже провинции Анталья. У тела отсутствовала верхняя часть, сообщает турецкое агентство Anadolu.

ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU

«В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке примерно десяти лет», — говорится в сообщении.

Тело ребёнка направили на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти, добавляет агентство.

Как сообщало ИА Регнум, на побережье этой же провинции около суток назад нашли разложившийся труп человека без головы и правой руки. Правоохранители не смогли оперативно установить даже пол найденного тела. Его направили на экспертизу в Анталью.