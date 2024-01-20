Красноярск, 20 января, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Строительный кран обрушился на площадке ТЭЦ-3 в Красноярске, пострадал рабочий. Об этом сообщает 20 января пресс-служба следственного главка СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

По предварительным данным, кран упал в ходе монтажных работ на площадке на территории ТЭЦ. В результате падения 58-летний крановщик получил травмы различной степени тяжести.

«Пострадавший доставлен в больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту обрушения крана организована проверка, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года на стройплощадке в Новосибирске упал грузоподъёмный кран. Крановщица погибла на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В апреле того же года года в Кирове при строительстве здания школы упал башенный кран. Один из строителей погиб.