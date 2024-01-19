Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 19 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин не будет никого привлекать к ответственности из-за того, что он сломал ногу во дворе администрации города, сообщил «Газете.Ru» управляющий делами городской думы Алексей Шпильков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, он шёл из администрации в городскую думу, где все дорожки были почищены.

«Но он немножечко взял правее, а там лужа замёрзшая. Он просто не ожидал, что поскользнётся. Это такая случайность, что просто обалдеть. Немножко подморозило, и он упал», — рассказал Шпильков, затруднившись ответить производственная ли это травма или нет.

При этом управляющий делами городской думы отметил, что у главы города претензий пока нет, однако добавил, что «разборки будут потом».

«Он чувствует себя нормально. Я разговаривал с ним, он шутит, жизнерадостный человек. Всё нормально, всё хорошо. Тем более, он сам работал в больнице, медучилище заканчивал. Всех врачей, всех медсестёр знает», — сказал он.

Шпильков уточнил, что Ухин получил перелом со смещением и будет на больничном около трёх месяцев. Исполнять его обязанности будет заместитель.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 18 января.

В декабре министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Выйдя на улицу, он поскользнулся на льду и упал. При падении он сильно ударился, ему вызвали скорую помощь. Министра доставили в больницу им. Боткина с диагнозом «вывих правого плечевого сустава». Ему оказали помощь и отпустили в гостиницу. Несмотря на травму, на следующий день Миннуллин принял участие в открытии дней Татарстана.