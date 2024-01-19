Минск, 19 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Противостояние между Западом и Востоком перешло в «горячую фазу». Об этом 19 января сообщил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на брифинге.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в «горячую фазу». Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе», — заявил он.

Хренин добавил, что обновлённая военная доктрина Белоруссии может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога.

«Прежде всего, мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооружённых столкновений», — отметил министр обороны Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, добавил Владимир Путин.

Российский лидер 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.