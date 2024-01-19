Сан-Франциско, США, 19 января, 2024, 03:23 — ИА Регнум. В одном из районов американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба. Согласно заявлению полиции от 18 января, в результате происшествия один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

Kitchen Сан-Франциско

Полиция после сообщений о стрельбе прибыла в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит. На месте были обнаружены с огнестрельными ранениями четверо мужчин и одна женщина. Пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу.

Один из раненых мужчин скончался, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на заявление городского департамента полиции.

Журналисты газеты San Francisco Chronicle уточнили, что в районе, где произошла стрельба, процветает наркоторговля.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в американском штате Айова мужчина открыл стрельбу в школе. В результате инцидента три человека, в том числе двое учеников школы и один её сотрудник, получили ранения. Шериф округа Даллас Адам Инфанте отметил, что стрельба в школе была открыта ещё до того, как начались занятия. При другом сценарии жертв могло быть больше, добавил он.

В декабре 2023 года в торговом центре Paddock Mall города Окала американского штата Флорида несколько человек получили ранения в результате стрельбы. По предварительным данным, подозреваемому удалось сбежать. Посетителей ТЦ эвакуировали.