Канберра, 18 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Австралия продаст на запчасти выведенные из эксплуатации боевые вертолёты MRH-90 Taipan, о передаче которых просила Украина, а оставшиеся компоненты утилизируют экологическим образом. Об этом заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире телерадикокомпании ABC NewsRadio.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Фюзеляжи вертолётов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей», — сказал Конрой.

Он добавил, что ранее Североатлантический альянс и американская авиастроительная компания Aribus не захотели их покупать из-за плохого состояния.

Власти Украины в декабре 2023 года сделали официальный запрос на получение MRH-90 Taipan.

Эксплуатацию вертолётов MRH-90 Taipan Вооружённые силы Австралии прекратили в сентябре 2023 года, на 14 месяцев раньше первоначально запланированного срока. На решение о выводе вертолётов этой модели из эксплуатации повлияла гибель четырёх военнослужащих во время учений при крушении MRH-90.

Изначально вертолёты Taipan предполагалось эксплуатировать до 2037 года. Однако у воздушного судна обнаружилось в процессе использования множество проблем и технических недоработок, которые постоянно приводили к приостановке полётов и сокращению срока эксплуатации.

Уточняется, что процесс разборки вертолётов MRH-90 Taipan уже запущен. Как сообщил представитель минобороны Австралии, воздушные суда утилизируют экологически чистым и экономически эффективным способом.

При этом украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с изменением планов Австралии. Посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко выразил надежду, что возможность передачи вертолётов Киевом ещё сохраняется, так как официального ответа украинская сторона не получала.