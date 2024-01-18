* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 18 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Среди иностранных наёмников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы «Русского» добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого участвовали в нападении на Белгородскую и Брянскую области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в поражённом здании «крутились» иностранные лица, была слышна и французская речь.

«Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — приводит «РИА Новости» слова Лебедева, который добавил, что на той же улице, где находилось здание с наёмниками, находится и военкомат.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 17 января сообщили, что ВС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 госпитализированы, указали в Минобороны.

На расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года заявил, что в ходе СВО на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

В декабре прошлого года двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Они отметили потерю интереса к киевскому режиму со стороны западных союзников. Один из военных признал, что часто задумывается о необходимости своего присутствия в зоне боевых действий, когда слышит о гибели наёмников.