Давос, Швейцария, 18 января, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Конфискацию российских активов на сумму $300 млрд для помощи Украине не стоит считать панацеей. Об этом специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер заявила в ходе форума в Давосе, сообщило 17 января Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Страны «Группы семи» (G7), говорится в материале, обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, но некоторые участники форума обеспокоены прецедентом, механизмом и потенциальными последствиями такого шага в отношении активов ЦБ РФ. Прицкер дала понять, что дьявол кроется в юридических деталях.

«Если решение будет принято, оно в конечном итоге станет коллективным. Ошибочно полагать, что это даст эффект панацеи. Идёт реальная работа, но мы далеки от завершения», — сказала Прицкер.

Она добавила, что потребуется привлечение «массы юристов», никакие решения по поводу конфискации пока не приняты.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов на Западе.

Речь идёт о примерно 300 млрд евро — это около 50% российских валютных резервов, которые были заморожены странами ЕС и G7 после начала спецоперации РФ на Украине. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами. По данным компании, за девять месяцев 2023 года она заработала около 3 млрд евро на инвестировании попавших под санкции российских активов.