Балашиха, Московская область, 17 января, 2024, 19:22 — ИА Регнум. На шоссе Энтузиастов в Балашихе Московской области пассажир иномарки обстрелял из травматического пистолета проезжающий автобус, пострадавших в результате происшествия не было, сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника, сообщили 17 января в пресс-службе управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легкового автомобиля иностранного производства произвёл выстрел, предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся. В результате инцидента пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленника, его действиям будет дана правовая оценка, добавили в МВД.

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на источник в хоккейном клубе «СКА-Карелия» сообщило, что был обстрелян автобус, в котором находилась молодёжная команда клуба. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года саратовские полицейские открыли огонь по водителю, который напал на них с ножом после того, как полицейские остановили его машину, заподозрив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшего госпитализировали.

В декабре 2023 года на трассе М-2 в Московской области между двумя автомобилистами произошёл конфликт. Один из его участников открыл стрельбу, выстрелив в автомобиль оппонента и в него самого, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.