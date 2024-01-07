Саратов, 7 января, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Саратовские полицейские открыли огонь по пьяному водителю, который напал на них с ножом, нападавшего госпитализировали, сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации, «Шкоду» под управлением 45-летнего мужчины сотрудники Госавтоинспекции остановили в Заводском районе Саратова на улице Тульской, заподозрив водителя в алкогольном опьянении. В ходе оформления административного материала внезапно мужчина начал вести себя неадекватно, выхватил нож и набросился на инспекторов.

На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал, в том числе предпринял попытку нанести удар ножом одному из правоохранителей.

«Сотрудниками были произведены несколько выстрелов из табельного оружия — вверх и в сторону нападавшего», — отметили в МВД.

Водитель получил ранение, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Как передавало ИА Регнум, 4 января на Сахалине водитель в состоянии опьянения совершил наезд на автобусный павильон, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли, мужчина и ребенок 10 лет доставлены в медицинские учреждения.

31 декабря нетрезвый 21-летний молодой человек, управляя взятым напрокат автомобилем, въехал в «Ауди» на Рязанском проспекте в Москве. При этом он взял машину в краткосрочную аренду с чужого аккаунта и без водительских прав. В ДТП погиб пассажир «Ауди», мужчина 1984 года рождения. Кроме того, в больницу после ДТП доставили женщину и двоих детей.