Москва, 17 января, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что есть несколько доступных способов обнаружить скрытую видеокамеру с помощью обычного смартфона. Своими секретами эксперт поделился с агентством «Прайм».

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

По словам Шутова, увидеть скрытую камеру в помещениях поможет фонарик смартфона. Для этого необходимо посветить фонариком телефона в тёмном помещении и включённый ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом.

Более технологичным способом является использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала.

«Мобильное приложение определит наличие устройства и его MAC-адрес, то есть уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования», — добавил специалист.

Как заверил Шутов, если видеокамеру устанавливал непрофессионал, то чаще всего названия содержать цифры 720 и 1080.

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