Москва, 16 января, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила 16 января пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики на своём сайте.

Сергей Пятаков/РИА Новости Бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко

В федерации выразили соболезнования родным и близким Куличенко и пообещали сообщить о дате и месте похорон позже.

Валерий Куличенко начал тренерскую карьеру в 1961 году, с 1970 года — в сборной команде страны. Он был тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1980 года в Москве, старшим тренером Объединённой команды на Играх 1992 года.

В качестве главного тренера сборной России Куличенко готовил легкоатлетов к Олимпийским играм 1996, 2000 и 2004 годов. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, являлся заслуженным тренером СССР, РСФСР и Казахской ССР.

В последние годы Куличенко трудился заместителем директора Центра олимпийских видов спорта Московской области.