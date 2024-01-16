Арнем, Нидерланды, 16 января, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Законы Нидерландов не запрещают сжигать Коран, подобные действия соответствуют праву граждан на демонстрации. Об этом заявил мэр города Арнема Ахмед Маркуш, сообщило 15 января издание De Telegraaf.

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«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации», — отметил Маркуш в письме городскому совету в связи с попыткой сожжения Корана в Арнеме.

Мэр должен соблюдать и обеспечивать соблюдение закона даже в отношении нежелательных мнений или действий, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января лидер антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд намеревался провести в Арнеме на площади Янсплейн акцию с сожжением Корана. Свои планы он заранее согласовал с властями. Вагенсвельд успел поместить Коран в специальную урну, но его действия прервали мусульмане. Возникли беспорядки, Вагенсвельд и ещё несколько человек пострадали, трое были задержаны.

В августе 2023 года Вагенсвельд разорвал Коран перед посольством Турции в Гааге.