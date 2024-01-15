Челябинск, 15 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Процедура реализации имущества введена в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, признанного банкротом. Об этом сообщили 15 января журналистам в пресс-службе областного арбитражного суда.

РИА Новости / Екатерина Штукина

Суд признал процедуру реструктуризации долгов экс-губернатора завершённой, а его самого — банкротом. Его имущество должно быть реализовано в срок до 18 июня. На 11 июня назначено судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах реализации имущества Дубровского.

Ранее производственное объединение «Монтажник» обратилось в суд с заявлением о банкротстве Дубровского. Акционерное общество требовало возмещения долга в размере 34 млн рублей.

Процедура реструктуризации долгов экс-губернатора была запущена летом 2023 года, после того, как Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании его банкротом.

Как сообщало ИА Регнум, Дубровский подал в отставку с поста губернатора Челябинской области в марте 2019 года. В октябре того же года стало известно, что Дубровский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Дело возбудили по материалам о картельном сговоре на рынке дорожного строительства региона, в котором фигурировал победитель ряда гостендеров — АО «Южуралмост». Позднее дело прекратили, но вскоре стало известно о дополнительной проверке.

В 2021 году сын экс-губернатора, бизнесмен Александр Дубровский попросил о введении в отношении него процедуры банкротства.