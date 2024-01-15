Иркутск, 15 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск. Открытое письмо учёного опубликовал портал Sakhalife.

Алексей Кушниренко/ТАСС

В качестве аргументов Николаев назвал большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищённость этого города от внешних угроз.

«На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — заявил историк.

Кроме того, он отметил, что Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.

«Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля. К тому же Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии», — написал Николаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее климатолог Алексей Кокорин заявлял, что при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов столицу России могут перенести в Сибирь, это может произойти к 2080-м годам.

Эксперт считает, что температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими, из-за чего в Москве невозможно будет жить. Он допустил, что столицей в таком случае будет Красноярск или Новосибирск.