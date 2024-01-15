Москва, 15 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Молодёжная политика играет огромную роль для будущего новых регионов России, подчеркнула в комментарии ИА Регнум глава Новотроицкого муниципального округа Херсонской области Евгения Кузьменко, участница первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — Сила России».

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Съезд представителей МСУ (местного самоуправления) проходит 15 и 16 января в Москве.

«Я работаю в таком новом регионе, где важно делать акцент на воспитании следующего поколения, — отмечает Кузьменко. — Мы хотим показать нынешним подросткам возможности России. Показать — что такое вообще наша муниципальная служба. Необходимо поднять престиж профессии в глазах молодых, показать значимость местного самоуправления, тем более — в непростых условиях, в которых регионы находятся наши новые регионы».

В этом смысле особо интересной, по словам собеседницы, оказалась первая панельная дискуссия мероприятия, которая прошла на площадке «Регионы России» — «Сила в людях».

В Херсонской области проходят опросы среди несовершеннолетних. С их помощью власти стараются выяснить потребности этой части аудитории, выявить их потребности и предпочтений, отмечает Кузьменко.

«У меня, например, как у взрослого человека и руководителя своя позиция, — отмечает глава округа. — Но мы хотели узнать об их потребностях, что для них важно, какое пространство для досуга мы можем создать своими силами. При этом мы пытаемся поближе познакомить их с муниципалитетом, с нашей работой».

По словам Кузьменко, херсонские власти активно работают с молодёжью, в том числе в плане развития спорта, проводятся различные мероприятия.

«Мы хотим включить молодёжь в разные начинания, — делится она. — И ищем достойных лидеров».

Форум «Малая Родина — Сила России» представляет, по словам чиновницы, интерес как площадка, на которой есть возможность общаться с другими регионами большой страны — как на уровне областей, краёв и республик, так и на уровне районов.

Глава Новотроицкого муниципального округа обращает внимание, что преимущество Херсонщины — возможность развивать сельское хозяйство.

Эту особенность необходимо грамотно использовать в будущем. «Пока мы живем на дотациях, но в будущем сможем зарабатывать деньги. Сейчас, честно говоря, очень интересно понять, откуда лучше привлекать средства, какая есть техника, где её лучше закупить, — рассказывает Кузьменко. — С похожими районами пытаемся делиться опытом, наиболее успешные практики хотим применить у себя».

По словам представительницы Херсонской области, на Форуме ей удалось встретить многих знакомых коллег по муниципальной службе и завести новые интересные знакомства, сулящие взаимовыгодный обмен опытом и взаимную поддержку.

Проходящий в Москве муниципальный форум организованный по поручению президента Владимира Путина.

Мероприятие собрало на одной площадке около 7,5 тысяч участников из 89 регионов России. Основная задача — объединить муниципальное сообщество и повысить престиж службы «на местах» на основе единых ценностей служения обществу и государству.

Деловая программа включает три панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти на площадках восьми павильонов ВДНХ.

В программе форума — панельные дискуссии с участием высших должностных лиц, концерт-церемония вручения Первой Всероссийской муниципальной премии «Служение», круглые столы, панельные дискуссии, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и НКО, презентация проектов ВАРМСУ (Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления), а также культурная и экскурсионная программы.

Организованы трансляции в режиме онлайн с пяти тематических площадок: «Регионы России», «Просвещение. Десятилетие науки и технологий», «Дом молодёжи», «Умный город», «Атом».

Как ранее сообщало ИА Регнум, порядка 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом 15 января сообщает пресс-служба ВАРМСУ. Голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте.