Киев, 14 января, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска «Сирет», расположенный на границе Румынии и Украины, спустя несколько часов после его блокировки. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в украинской госпогранслужбе.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска «Порубное — Сирет» на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, о блокировке этого пункта пропуска Государственная пограничная служба Украины сообщила вечером 13 января. Протестующие румынские фермеры перекрыли движение, препятствовали проезду легковых и грузовых автомобилей. Согласно информации местных СМИ, подобным образом местные фермеры намерены добиться от правительства Румынии роста субсидий, чтобы стала возможной конкуренция с украинской продукцией.

Напомним, что в ноябре блокировка автомобильных пропусков началась на границе Польши и Украины. Польские перевозчики требовали восстановить систему разрешений для украинских коммерческий перевозчиков. Аналогичные акции протестов проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.