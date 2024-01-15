Варшава, 15 января, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Власти Польши согласны на размещение войск Германии на своей территории, заявил 15 января заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.

Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

«Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, в условиях боевых действий «за восточной границей» Польши власти республики приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 января польская газета Rzeczpospolitа сообщила, что в Польше зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, который демонстрирует масштабные показатели производства на фоне конфликта на Украине.

В публикации приводится в пример компания из города Быдгощ Nitro-Chem, которая за последнее время существенно нарастила объёмы своего производства. Кроме того, предприятие Lucznik из Радома в центральной Польше планирует производить до 100 тыс. автоматов в год к 2026 году.