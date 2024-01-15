Вашингтон, 15 января, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив одни и дополнив другие. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные. Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала», — сообщила она в своей колонке на сайте фонда.

По данным главы МВФ, среди развитых экономик доля рабочих мест, которые подвержены влиянию искусственного интеллекта, составляет 60%, из которых одна половина получит от этой технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для государств с низкими доходами — 26%, отметила Георгиева.

«Нам необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всём мире», — отметила она, указав на то, что технологическая революция также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства.

Георгиева отметила, что чистый эффект предсказать трудно, поскольку искусственный интеллект будет проходить через экономики множеством способов.

«С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества», — сообщила она.

Как передавало ИА Регнум, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко рассказала, что один из рисков, с которыми связано внедрение искусственного интеллекта, — это нарушения использования персональных данных. Важным вопросом, по ее словам, может стать так называемый эффект «черного ящика», когда пользователь или оператор системы ИИ не имеет возможности определить, почему система принимает то или иное решение.

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков отметил, что одна из ключевых опасностей применения технологий искусственного интеллекта заключается в непрозрачности алгоритмов, используемых им для принятия решений. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что необходимо сбалансированное регулирование в развитии искусственного интеллекта. При этом Садыков подчеркнул, что одна из ключевых опасностей применения технологий искусственного интеллекта заключается в непрозрачности алгоритмов, используемых им для принятия решений.