Китай, 13 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В китайской провинции Хэнань после аварии на шахте восемь человек погибли и ещё восемь пропали без вести, сообщила 13 января администрация города Пиндиншань в соцсети WeChat.

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Авария на шахте компании Pingdingshan Tianan Coal Mining произошла в 20:00 мск 12 января (в час ночи 13 января по местному времени).

Остальные рабочие, находившиеся в шахте, спаслись. В настоящий момент в шахте идут поисково-спасательные работы. Силовики задержали руководителя шахты, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в китайской провинции Хэйлунцзян в результате аварии на шахте Куньюань в округе Цзиси погибли 12 человек и ещё 13 пострадали.

Ещё одна авария на шахте в Китае произошла 14 декабря. Обрушение произошло на угольной шахте в провинции Шаньси: погибли три человека.