Вашингтон, 13 января, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Крупнейшая американская финансовая корпорация Citigroup решила сократить 20 тыс. сотрудников в течение следующих двух лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление финансового директора организации Марка Мейсона.

Beyond My Ken Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке

Увольнения станут частью масштабной реструктуризации, объявленнойкомпанией ещё в сентябре 2023 года. По мнению руководства Citigroup, сокращения помогут снизить издержки корпорации на $2-2,5 млрд.

В настоящее время персонал Citigroup насчитывает 239 тыс. сотрудников. Кроме того, компания, помимо уволенных работников, перестанет учитывать 40 тыс. рабочих мест, закрепленных за мексиканским потребительским подразделением Baname. Это произойдёт после того, как оно отделится от корпорации.

Ранее Citigroup объявила о понесённых убытках в размере $1,8 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2022 года стало известно о планах американского банка Goldman Sachs сократить несколько тысяч своих сотрудников из-за сложной экономической ситуации. На момент появления информации в организации трудилось 49,1 тыс. человек.

1 мая газета Financial Times написала о том, что американский банк Morgan Stanley собирался уволить около 3 тыс. сотрудников до конца 2023 года. Речь велась о сокращении около 5% штата.